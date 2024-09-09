2024年9月の新作5品まとめ(9月10日発売予定 )今週登場予定のローソン新作グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。ローソン2024年9月の新商品まとめこれからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「ちんちくりん監修 広島お好み焼 肉玉そば」(630円)「ちんちくりん監修 広島お好み