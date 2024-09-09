【球界こぼれ話】パ・リーグ２位の好位置につける日本ハムが２０１６年以来、８年ぶりのＣＳ本拠地開催に向け奮闘を続けている。８日終了時でチームは３位・ロッテとは４・５ゲーム差。今後の結果次第で順位が入れ替わる可能性もあるが、チーム関係者は「ここ数年は本当に悔しい思いばかりだった。今年こそは地元でＣＳを」とエスコンフィールド北海道でのプレーオフ実現を心待ちにしている。もっとも、実際にエスコンでのＣＳ