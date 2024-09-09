告示まで3日となった自民党総裁選挙ですが、9日は午後から高市早苗経済安全保障担当相が立候補会見を行います。今回、2度目の出馬となる高市経済安保相。保守層からの支持と政調会長や複数の閣僚経験で培った政策力を武器に、初の女性総裁を目指します。高市経済安保相「役所の仕事キツいです今。総裁選挙の時も会議とか…両立できるように頑張ります」9日午後2時からの出馬会見では、「日本列島を強く、豊かに」をキーワードに掲