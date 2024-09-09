林芳正官房長官は９日の記者会見で、米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市の市長選で自民、公明両党の推薦候補が勝利したことに関し「今後も宜野湾市を含め地元への丁寧な説明を行いながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し基地負担軽減を図るため、全力で取り組む」と強調した。