【Fender Made in Japan Hybrid II Jazzmaster】（愛知県某光の戦士X歳）お馴染みFender Jazzmasterでございます。数々のギタリストが愛用していますが、私がジャズマスターに興味を持ったきっかけはFINAL FANTASY XIVというオンラインゲームでした。こいつなに言ってんだとお思いでしょうか？というのもこのFF14、ボス戦の際にイカしたバンドサウンドが流れたかと思えばFenderからコラボギターまで出されてるなんともロックな