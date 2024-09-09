体操女子の宮田笙子（１９）＝順大＝が９日、自身のインスタグラムを更新。心境をつづった。宮田は喫煙・飲酒の発覚により、パリ五輪出場を辞退。７日に国民スポーツ大会（佐賀・ＳＡＧＡアリーナ）の約４か月ぶりの実戦で“再出発”し、高校時代を過ごした福井県の代表で出場し、両足首と腰負傷の影響で３種目に出て、６年ぶり６度目の団体総合優勝に貢献した。この日は改めて「この度は、私の取った軽率な行動によって多く