「２０２４ＴＨＥＦＡＣＴＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳ」に参加したグループＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）が授賞式で最近解任されたＡＤＯＲのミン・ヒジン前代表に言及して感謝を表現した。​８日、大阪京セラドームで開かれた「２０２４ＴＨＥＦＡＣＴＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳ」の２日目の授賞式で「今年のアーティスト賞」を受賞したＮｅｗＪｅａｎｓは、ミン前代表に感謝の意を伝えた。リーダーのミンジ