大河ドラマ『光る君へ』第34回「目覚め」では、都へ押し寄せ、要求を突きつける赤星昇一郎が演じる興福寺別当・定澄ら興福寺の僧たちと、事態の収拾に奔走する藤原道長の姿が描かれた。そこで今回は、この事件を中心にご紹介したい。文＝鷹橋 忍写真＝フォトライブラリー[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}藤原氏の氏寺・興福寺奈良市登大路町にあ