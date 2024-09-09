今季15度目の先発マウンドとなったロッテ・佐々木朗希が、９月８日の楽天戦で５回98球を投げ、７安打３失点で楽天に勝利。昨年の７勝を上回る８勝目を挙げた。この日の佐々木は決して本調子ではなかった。初回に先制を許すと、５回には２失点。しかしその裏、味方打線が打者一巡の攻撃で４得点し、逆転に成功すると、２番手の国吉佑樹が球団記録を更新する23試合連続無失点の快投で、チームを勝利に導いた。地元ZOZOマリンで