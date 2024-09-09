東京都葛飾区柴又の住宅で１９９６年、上智大４年小林順子さん＝当時（２１）＝が殺害された事件は９日、未解決のまま発生から２８年を迎えた。「犯人を追い続けている。決して諦めない」。遺族や警視庁亀有署員らは同日、現場跡地で献花式を行い、近くの京成柴又駅で情報提供を呼び掛けた。父賢二さん（７８）は、同日午前、事件解決を祈って現場跡地に設置された「順子地蔵」の前で手を合わせた。賢二さんは「尊い命と夢を奪