フリーアナウンサー住吉美紀（51）が9日、パーソナリティーを務める、TOKYOFM「Blue Ocean」（月〜金曜午前9時）に出演。「勝手にSMAP特集」を開催し、X（旧ツイッター）では「＃BlueOcean」が日本のトレンド入りした。この日の放送は、9月9日で33回目のデビュー記念日を迎えたSMAPを特集。リスナーからはSMAPにまつわる思い出が寄せられ、「ダイナマイト」「SHAKE」「オリジナルスマイル」「青いイナズマ」など全13曲がオンエア