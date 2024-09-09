ダイソーをパトロールしていると、キャラグッズ売り場で大人気サンリオキャラのフェイスタオルを発見しました！こういった商品ってお値段が張りがちですが、ダイソーならお安く買えちゃうので頭が上がりません♡見た目の可愛さはもちろん、機能性も大優勝なアイテム。売り切れる前にぜひチェックしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マイクロファイバーフェイスタオル（クロミ）価格：￥220（税込）サイ