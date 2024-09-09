ブリティッシュ・エアウェイズは、ロンドン/ヒースロー〜北京/大興線の運航を、10月25日をもって終了する。現在、ロンドン/ヒースロー発が月・火・木・土曜、北京/大興発が火・水・金・日曜の週4往復を運航している。機材はボーイング777-200ER型機を使用している。所要時間はロンドン/ヒースロー発が11時間半、北京/大興発が13時間20分。北京とロンドンの間は、中国国際航空が1日3往復、中国南方航空が1日1往復を運航している。中