オランダ代表は7日に行われたボスニア・ヘルツェゴビナとのUEFAネーションズリーグに5-2で勝利した。『VI』は、「ユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーはオランダ代表として一緒にプレーした史上3人目の双子として歴史に名を刻んだ」と伝えていた。アーセナルに所属するDFユリエンは後半21分から、フェイエノールトに所属するMFクインテンは後半38分から出場し、23歳のツインズは一緒にプレーした。クインテンは「本当に