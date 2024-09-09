クロアチア代表MFルカ・モドリッチ（レアル・マドリード／スペイン）が、ポーランド代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。UEFAネーションズリーグのリーグA・グループ1第2節が8日に行われ、クロアチア代表はポーランド代表と対戦。0−0で迎えた52分にゴール近い位置からのFKをモドリッチが直接決め、これが決勝点となり、1−0で勝利を収めた。9日に39歳の誕生日を