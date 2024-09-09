［ルヴァン杯・準々決勝・第２戦］甲府 １−１ 川崎※トータルスコア１−２で川崎が勝ち抜け／９月８日／JIT リサイクルインク スタジアム９月８日にルヴァンカップ・準々決勝の第２戦が行なわれ、後半アディショナルタイムに劇的な同点弾を奪ったJ１の川崎がトータルスコア２−１（第１戦は川崎が１−０で勝利）で、J２の甲府を下した。川崎は31分にCKから失点し、その後は反撃に出るも、チャンスを決め切れない展開。しかし