占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年9月9日〜9月15日の運勢を西洋占星術で占います。 ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）自己プロデュースのチャンス。なりたいイメージを練って！うんざり気分も底をついて、グダグダ言うのに飽きてきそう。文句や愚痴を言うよりも、現状から抜け出すパワーが湧いてきます。せっかくですから、かっこよく、理想の自分を演じていきましょう。「大変だからこそ