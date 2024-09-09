札幌市東区の７階建て共同住宅で火事がありました。この火事で５０代女性がけがをしましたが、意識はあり命に別条はありません。火事があったのは、札幌市東区北１０条東１丁目の７階建て共同住宅です。（吉岡記者）「消防車が多数駆け付け現場は騒然としています。消火活動を続けています」午前１０時半すぎ「マンションの屋上から煙」と通行人から消防に通報がありました。消防によりますと、一時内部が炎上しましたが、火はおよ