札幌市中央区の市電の線路上で乗用車同士の事故がありました。この事故の影響で、市電の運行に一時遅れが出ました。事故があったのは、南６条西７丁目付近の東本願寺前駅から資生館小学校前駅の間の市電線路上です。９日午前９時半ごろ、乗用車同士の事故がありました。市電は事故処理などのため、１０分程度ダイヤに遅れが出ましたが、現在は概ね通常通り運行しているということです。