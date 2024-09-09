日本ダービー3着後、アイリッシュチャンピオンS（14日、レパーズタウン芝2000メートル）に向けて仏シャンティイに滞在しているシンエンペラー（牡3＝矢作）が8日、パリロンシャン競馬場で追い切った。凱旋門賞（10月6日、パリロンシャン）の舞台となる芝2400メートルの発走地点からスタートし、帯同馬ラファミリア（牡3）とラスト5F（1000メートル）から併せ馬で負荷をかけた。稽古をつけた吉田助手は「本番に向けたテストを