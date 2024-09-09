林芳正官房長官は9日の記者会見で、沖縄県宜野湾市長選で米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設容認派が当選したことを受け「今後とも地元への丁寧な説明を行い、普天間の一日も早い全面返還を実現するため全力で取り組む」と述べた。