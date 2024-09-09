今回、Ray WEB編集部は困った同期について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の坂下まりやは、新入社員です。同期の奈々は、遅刻することが多いのですが……？原案：Ray WEB編集部作画：70もるあわせて読みたい&#128150;嫌がらせをしてくるお客さん…ある出来事がきっかけで…？・前編