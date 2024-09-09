自民党総裁選に出馬する小泉進次郎元環境相は９日、東京都内で経団連の十倉雅和会長と会談した。小泉氏は選択的夫婦別姓制度を導入する法案を国会に提出し、成立を目指す考えを説明。十倉氏は「思いは同じどころか、まさかそこまでの覚悟を示されるとは」と歓迎したという。会談後、小泉氏が記者団に明らかにした。