岐阜県下呂市の馬瀬川で、かがり火で鮎を驚かせて網に追い込む「火ぶり漁」が行われました。 【写真を見る】「炎の玉みたいだった…」 たいまつで“落ちアユ”驚かせて追い込む「火ぶり漁」 川面の光が幻想的 岐阜県下呂市 馬瀬川 「火ぶり漁」はこの時期に産卵のため川を下る「落ちアユ」を狙う伝統的な漁法で、地域おこしと伝統の継承を目的に2012年から実演が行われています。 8日は10人の漁師が川に入り松明を付けた竹竿を