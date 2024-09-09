資産運用を考える際、安定したリターンを期待できる円定期預金は多くの人にとって魅力的な選択肢のひとつです。 この記事では、金融庁に登録されている都市銀行や一部の信託銀行、その他の銀行を対象に、キャンペーンを除いた1年ものの円定期預金金利をランキング形式でご紹介します。100万円を1年間預けた場合の金利を基準に、どの銀行が最もお得なのかを一緒に見ていきましょう。 【9月】円定期預金の