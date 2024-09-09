【モデルプレス＝2024/09/09】俳優の高橋文哉が、8日放送の日本テレビ系バラエティー番組『行列のできる相談所』（毎週日曜よる9時〜）に出演。詐欺被害に遭っていたことを告白した。【写真】高橋文哉、人気女優と腕組みでキス？◆高橋文哉、フィッシング詐欺メールに返信詐欺広告被害もこの日、再現フィルムを交えながら自身の悩みを明かした高橋。スマホに「電気代が遅れている」「税金未払」などの詐欺のフィッシングメールが