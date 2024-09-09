伊藤沙莉主演のNHK連続テレビ小説『虎に翼』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第116回が9日（月）に放送され、第24週「女三人あれば身代が潰れる？」がスタートした。【関連写真】『虎に翼』石田ゆり子のクランクアップに思わず涙の伊藤沙莉原爆裁判が終わり2年が経つと、寅子（伊藤沙莉）の家族にはさまざまな変化が。百合（余貴美子）が亡くなり、判事補になった明一（井上祐貴）は結婚し寅子に初孫が誕生。直人（青山凌大）も無事に