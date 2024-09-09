◆第４２回ローズＳ・Ｇ２（９月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）明らかに狙っている。２戦２勝のオーロラエックス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父サトノダイヤモンド）は６月に１勝クラスを勝って以来の実戦。その理由を杉山晴調教師はこう説明した。「秋華賞を目標にするなら、夏に使うと無理が生じる。逆算して、チャンスは１回かな、と」。まだ２勝クラスに在籍する馬だが、昨年