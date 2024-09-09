JR西日本 JR西日本によりますと、9日午前9時半ごろ、津山市のJR姫新線の坪井駅～美作千代駅間で線路の枕木から煙が出た影響で、津山駅～新見駅間で一部の列車に遅れが出ています。 午前8時53分に中国勝山駅を出発した普通列車の運転士が煙が出た場所を通り過ぎた際に気が付き、列車を緊急停車。連絡を受けて駆けつけたJRの職員が消火にあたり、午前10時15分ごろに火を消し止めました。けが人はいませんでした。