この先も、厳しい残暑は収まる気配がなく、西日本を中心に猛暑日も。熱中症に加え、急な雨にも要注意。3連休中も、局地的に雨雲が湧いてきそう。日本の南では、台風が発生しやすい状況。前半:10日(火)〜16日(月:敬老の日)晴れても所々で雷雨猛烈な暑さこの期間は、北海道は低気圧や前線の通り道で、スッキリしない天気となりそうです。特に、明日10日の夕方から11日の午前までは日本海側ほど広く雨で、ザッと強く降ることもあ