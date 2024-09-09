【謝罪会見】 9月10日～ 順次発売予定 価格：1回300円 ターリンは、カプセルトイ「謝罪会見」を9月10日より順次発売する。 ターリンのカプセルトイシリーズ「カプセルコレクション」に「謝罪会見」が新登場。ラインナップは折りたたみ可能な長机やパイプ椅子、マイク、マイクスタンドなどリアルなミニチュア全3種で、手持ちのフ