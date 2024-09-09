「日韓の垣根を越えたビッグプロジェクトで、かなり緻密に脚本が練られ、当初から長期スケジュールでの撮影が予定されていました。未発表ゲストも豪華ですから、来年の配信時には大きな話題になること間違いなしです」（芸能関係者）【写真】髪を固めたスーツ姿の小栗旬。他、夜にハグする小栗、ブルゾン姿の赤西仁、山田優と寄り添って歩く小栗もそう太鼓判を押されるのは、2025年に配信予定のNetflixオリジナルドラマ。タイト