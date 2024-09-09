6人組アイドルグループ「2oLovetoSweetBullet（通称トゥラブ）」が9日までにグループのインスタグラムを更新。超ミニのセーラー服姿を公開した。「廊下で待ってる！」とつづり、メンバー5人が超ミニ丈のセーラー服姿で“人待ち”のポーズを取っている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「みんな脚が綺麗ですね」「皆さんセーラー服お似合いですね」「可愛い笑顔ですね」「みんな美人です」「美脚だなぁ