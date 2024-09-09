パリパラリンピックは８日、カヌーの女子カヤックシングル（運動機能障害ＫＬ１）決勝で、瀬立モニカ（江東区協会）が５８秒７３で６位に入った。女子カヤックシングル（運動機能障害ＫＬ２）の宮嶋志帆（神奈川県協会）は１０位だった。抜群のスタート「狙っていました」３度目出場の瀬立は６位に食い込んだ。８艇による決勝まで進み、「狙っていました」という抜群のスタートで見せ場は作った。横風でバランスを崩し、レース