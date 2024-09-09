9日午前3時半ごろ、大阪市中央区島之内1にあるトレーディングカード（トレカ）販売会社の事務所に男性2人が押し入り、社員2人を縛った上でトレカ100枚以上を奪い逃走した。社員にけがは無かった。大阪府警が強盗事件として捜査している。事務所では直前まで、トレカに関するSNS（ネット交流サービス）向けのライブ配信が行われていたという。スナックのママがトレカに「夜の社交場」来てみて青森・大鰐府警南署によると、