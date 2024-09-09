おうちの中で台風が発生！？したような奇跡の瞬間が捉えられ、X（旧Twitter）で話題になっている。「我が家の台風を片手で止めにかかる犬」というコメントと共に投稿されたのは1枚の写真。写っているのは、豆柴（黒柴）のあさちゃん（メス・5歳）と豆柴（赤柴）ののんちゃん（メス・3歳）だ。飼い主の豆柴あさのんさん（@AsaMameshiba）が一緒に実家に帰省した時の様子で、慣れない実家での生活に2匹は興奮していたのだそう。のん