末期がんで余命宣告され、入退院を繰り返す父。「うちに帰りたい」。父の最後の願いを叶えるために、86歳の母は2人暮らしの自宅で看取りを覚悟した。息子で映画監督の村上浩康（58）はカメラを手に取り、約40日に渡る両親の最後の日々をドキュメンタリー映画『あなたのおみとり』（9月14日公開）としてまとめた。【写真】夫・壮さんの手を取る幸子さん映画の題材になると実感そもそも両親を被写体にしたドキュメンタリーなど撮るつ