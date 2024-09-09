ウミガメの産卵地となっている海岸をきれいにしようと、8日、三重県津市でボランティアらによる清掃活動が行われました。ウミガメの保護活動に取り組んでいる、ウミガメネットワーク三重が行ったもので、8日は、県内の高校生や家族連れなど約60人が参加しました。参加者らは、海岸を歩きながら、砂浜と波消しブロックに落ちている空き缶やペットボトルなどを一つ一つ丁寧に拾っていました。参加者は「ウミガメが産卵をするために上