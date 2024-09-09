四日市公害で犠牲になった人を追悼する合同慰霊祭が7日、三重県四日市市内の霊園で営まれ、遺族ら約100人が花を手向けました。四日市公害は1950年代頃から1970年代にかけ、コンビナートから出た有害物質で大気汚染が発生し、ぜんそくなどの症状で多くの人が苦しんだ四大公害ひとつで、これまでに1131人が亡くなりました。合同慰霊祭は、公害の教訓を未来につなぐため「四日市公害患者と家族の会」と四日市市が毎年この時期に開いて