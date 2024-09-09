2024年9月9日（月）発売の「週刊少年ジャンプ」にて、舞台『呪術廻戦 0』WITH LIVE BANDの上演が発表された。また、ティザービジュアル、上演時期、一部出演者などの公演情報も解禁された。 『呪術廻戦』とは集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中の、芥見下々による漫画作品。2018年3月から連載が開始され、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描き、既刊27巻にしてシリーズ累計発行