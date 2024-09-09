100円ショップの「Seria（セリア）」は、9月4日（水）から、雑貨ブランド「SWIMMER」の新商品第2弾を全国の店舗で順次販売中だ。【写真】かわいい〜！「巾着」などコラボアイテム一覧■かわいすぎる全41アイテム今回登場したのは、くまのハグリー、うさぎのリバニー、ねこのキャミー、ひつじのラッフィーの4キャラクターVer．と、第1弾と同柄Ver．の2ラインを取りそろえた全41アイテム。ラインナップには、ランチタイムを