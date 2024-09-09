5月に行われた浜松まつりに暴力団員であることを隠し、出店する権利をだまし取った疑いで、指定暴力団六代目山口組二代目國領屋一家の総長ら男4人が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団六代目山口組二代目國領屋一家の総長の男(55)と、浜松市中央区の建設業の男(46)らあわせて4人です。 警察によりますと、4人は5月に行われた浜松まつりで、暴力団関係者であることを隠して、露店を出店する権利をだまし取