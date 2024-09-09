【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）の男子シングルスを制した世界ランキング1位のヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）は8日の決勝後、薬物検査で2度失格になったことをめぐる騒動は「今も頭の中にある」と話した。23歳のシナーは決勝でテイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）をストレートで下し、1月の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2024）に続く四大大会（