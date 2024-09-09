元NHKのフリーアナウンサー住吉美紀（51）が9日、パーソナリティーを務める、TOKYOFM「Blue Ocean」（月〜金曜午前9時）に出演。SMAPの33回目のデビュー記念日にちなみ、「勝手にSMAP特集」をの企画を開催した。冒頭、住吉は「アイドル業界や音楽業界でも、この方々がいなかったら、歴史が変わっているでしょうというのがSMAP」と語ると、この日がデビュー33周年の記念日と説明。「ラジオは自由な広場で、集まった人たちがこれをや