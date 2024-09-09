[北京 ９日 ロイター] - 中国国家統計局が９日発表した８月の物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが半年ぶりの高水準に加速する一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）は引き続き下落した。ＣＰＩ上昇加速の主因は内需拡大ではなく、異常気象による食品価格の上昇。統計局の担当者は、８月のＣＰＩ上昇は高温と豪雨が要因だと説明した。今夏は大洪水から猛暑に至る異常気象が農産物価格を押し上げた。 住宅不況の長期化、失業率の