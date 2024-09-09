【モデルプレス＝2024/09/09】グローバルボーイズグループ・NCT（エヌシーティー）のドヨン（DOYOUNG）が9月7〜8日、東京体育館にて「2024 DOYOUNG CONCERT『Dear Youth,』in JAPAN」を開催。ここでは日本公演のファイナルとなった8日の様子をレポートする。【写真】NCTドヨン、ライブでファンに接近◆ドヨン、日本公演で36,400人動員4月22日に自身初となる1stソロアルバム『YOUTH』をリリースしたドヨンの初のソロアジアツアー「D