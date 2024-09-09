by Kārlis Dambrāns大手半導体メーカーのQualcommが、業績悪化に苦しむIntelのチップ設計部門の一部を買収することを検討していると、海外メディアのロイターが報じました。QualcommはIntelのすべてのチップ設計部門に注目しているものの、特に関心が高いのはクライアントPC用のチップ設計部門だとのことです。Exclusive: Qualcomm explores acquiring pieces of Intel chip-design business | Reutershttps://www.reute