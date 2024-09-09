米株価指数先物時間外取引上昇に転じる、ダウは60ドル高 東京時間10:40現在 ダウ平均先物SEP 24月限40469.00（+62.00+0.15%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5431.00（+11.50+0.21%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限18516.25（+58.00+0.31%）