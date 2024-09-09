ジャニー喜多川氏らによる連続児童性加害で、旧ジャニーズ事務所が性加害を認めてから1年が経った。被害者への補償に全力であたるとしたスマイルアップ社の東山紀之社長（57）は妻でタレント木村佳乃（48）らを連れだって、メジャーリーガー大谷翔平の試合を現地観戦していた。【もっと読む】喜多川氏からの性被害「当事者の会」が解散…旧ジャニーズに今後も求められる誠意と補償そのシートは、カリフォルニア州アナハイムの