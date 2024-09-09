中国に拠点を置くHONORが、12.3インチタブレットの「HONOR MagicPad 2」と折りたたみスマートフォンの「HONOR Magic V3」を発表しました。この両機種に、AIを使ってディスプレイの一部をぼやけさせ、近視を改善する機能が搭載されていることがわかりました。HONOR MagicPad2 - Introduction, features, Performance - HONOR Globalhttps://www.honor.com/global/tablets/honor-magicpad-2/HONOR Magic V3 - 9.2mm Foldable Smartph